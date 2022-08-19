Лидеры Китая и России могут встретиться на саммите ШОС в сентябре
Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, сейчас идет подготовка к поездке китайского лидера в Центральную Азию – саммит пройдет в Самарканде. Появление этой поездки в графике Си Цзиньпина было спровоцировано визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, воспринятым Пекином как эскалация западного давления на Китай.
«Поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая», – пишет издание (цитата по «РИА Новости»).
На полях саммита ШОС офис Си Цзиньпина также планирует встречи с лидерами Пакистана, Индии и Турции.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg заявил, что Путин приедет на саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Также, по его словам, очно на саммите планирует присутствовать и Си Цзиньпин.
12 августа The Wall Street Journal сообщала, что лидер Китая планирует провести личную встречу с президентом США Джо Байденом на одном из саммитов – G20 или АТЭС в Бангкоке.
Между Китаем и США ранее возникли разногласия из-за визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей провинцией. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В МИД Китая выразили решительный протест по поводу этого визита.