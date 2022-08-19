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Лидеры Китая и России могут встретиться на саммите ШОС в сентябре

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас идет подготовка к поездке китайского лидера в Центральную Азию – саммит пройдет в Самарканде. Появление этой поездки в графике Си Цзиньпина было спровоцировано визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, воспринятым Пекином как эскалация западного давления на Китай.

«Поездка в Самарканд подчеркнет цель Си развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая», – пишет издание (цитата по «РИА Новости»).

На полях саммита ШОС офис Си Цзиньпина также планирует встречи с лидерами Пакистана, Индии и Турции.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg заявил, что Путин приедет на саммит G20, который пройдет на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Также, по его словам, очно на саммите планирует присутствовать и Си Цзиньпин.

12 августа The Wall Street Journal сообщала, что лидер Китая планирует провести личную встречу с президентом США Джо Байденом на одном из саммитов – G20 или АТЭС в Бангкоке.

Между Китаем и США ранее возникли разногласия из-за визита спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, который КНР считает своей провинцией. По ее словам, она прилетела на остров, чтобы засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. В МИД Китая выразили решительный протест по поводу этого визита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных