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Минюст включил в перечень нежелательных несколько канадских организаций

Ведомости

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, «Канадский украинский конгресс» (КУК) или «Конгресс украинцев Канады», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинскую национальную федерацию Канады». Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа 2022 г.», – говорится в сообщении министерства.

Сейчас в перечень нежелательных организаций включены 65 объединений. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами), а также «Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». 1 августа Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Фонд открытой Эстонии».

3 июня Министерство иностранных дел России приняло решение о закрытии въезда в страну для 41 гражданина Канады – в российский санкционный список в том числе вошли члены КУК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных