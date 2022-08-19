Минюст включил в перечень нежелательных несколько канадских организаций
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, «Канадский украинский конгресс» (КУК) или «Конгресс украинцев Канады», «Институт Макдональда-Лорье» и «Украинскую национальную федерацию Канады». Об этом сообщается на сайте Минюста.
«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа 2022 г.», – говорится в сообщении министерства.
Сейчас в перечень нежелательных организаций включены 65 объединений. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Bellingcat Ltd., Stichting Bellingcat и The Insider (все три признаны иноагентами), а также «Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы». 1 августа Минюст внес в перечень нежелательных организаций «Фонд открытой Эстонии».
3 июня Министерство иностранных дел России приняло решение о закрытии въезда в страну для 41 гражданина Канады – в российский санкционный список в том числе вошли члены КУК.