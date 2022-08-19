Минюст включил в перечень нежелательных несколько канадских организаций

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 4 августа 2022 г.», – говорится в сообщении министерства.