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Захарова: Россия сожалеет, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС еще не состоялась

Ведомости

Россия сожалеет, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС до сих пор не состоялась, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем глубокое сожаление, что миссия до сих пор не состоялась. Как известно, это – плачевный итог нечистоплотных игр со стороны Секретариата ООН», – подчеркнула Захарова, комментируя сообщения западных СМИ о переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Франции Катрин Колонна.

По словам Захаровой, иностранные СМИ преподносят переговоры так, будто «французская сторона чуть ли не «продавила» свою позицию», но Россия дала согласие на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС еще 3 июня, о чем известно всем сторонам, включая агентство, Францию и секретариат ООН.

«Если сейчас коллеги на Западе, включая Париж, считают, что дело идёт к практическому осуществлению столь ответственного мероприятия, то это – важное и позитивное изменение их подхода. До сих пор кураторы Киева работали исключительно на срыв миссии МАГАТЭ, подыгрывая постоянным провокациям киевского режима, включая опасные обстрелы ЗАЭС», – отметила официальный представитель МИД России.

Захарова добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы МАГАТЭ увидело последствия обстрелов атомной станции, и дало объективную оценку. «Дальнейшее попустительство украинским обстрелам ЗАЭС не просто преступно, оно может оказаться «выстрелом в голову». Надеемся, что в Париже это понимают и сумеют, наконец, одёрнуть своего зарвавшегося «клиента» в Киеве», – сказала она.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси. Ранее днем Гросси заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли станцию под контроль. Впоследствии Энергодар и АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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