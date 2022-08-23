Захарова: Россия сожалеет, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС еще не состоялась

Захарова добавила, что Россия заинтересована в том, чтобы МАГАТЭ увидело последствия обстрелов атомной станции, и дало объективную оценку. «Дальнейшее попустительство украинским обстрелам ЗАЭС не просто преступно, оно может оказаться «выстрелом в голову». Надеемся, что в Париже это понимают и сумеют, наконец, одёрнуть своего зарвавшегося «клиента» в Киеве», – сказала она.