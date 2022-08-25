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В Минобороны заявили об уничтожили свыше 200 солдат ВСУ при помощи «Искандера»

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Вооруженные силы России уничтожили свыше 200 резервистов ВСУ на железнодорожной станции в Днепропетровской области, используя ракету «Искандер», сообщает Минобороны РФ.

«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области командного пункта группировки войск Украины «Каховка». В результате высокоточного удара ВКС было ликвидировано 64 солдата ВСУ, а также семь единиц военной техники.

Также российская армия ударила по военным объектам в Запорожье — поражены цеха завода «Искра», на котором ремонтировались станции ПВО, а также корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт». Были уничтожены цеха по ремонту техники в Хмельницкой области, в Днепре уничтожено три самолета ВСС Украины, в Миргороде уничтожено два самолета и еще три получили критические повреждения.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 600 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Также еще 160 солдат ВСУ приняли решение отказаться принимать участие в дальнейших боевых действиях.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении склада с ракетами Harpoon в Одессе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных