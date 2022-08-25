В Минобороны заявили об уничтожили свыше 200 солдат ВСУ при помощи «Искандера»
Вооруженные силы России уничтожили свыше 200 резервистов ВСУ на железнодорожной станции в Днепропетровской области, используя ракету «Искандер», сообщает Минобороны РФ.
«В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе», — говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны сообщило об уничтожении в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области командного пункта группировки войск Украины «Каховка». В результате высокоточного удара ВКС было ликвидировано 64 солдата ВСУ, а также семь единиц военной техники.
Также российская армия ударила по военным объектам в Запорожье — поражены цеха завода «Искра», на котором ремонтировались станции ПВО, а также корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт». Были уничтожены цеха по ремонту техники в Хмельницкой области, в Днепре уничтожено три самолета ВСС Украины, в Миргороде уничтожено два самолета и еще три получили критические повреждения.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении 600 бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Также еще 160 солдат ВСУ приняли решение отказаться принимать участие в дальнейших боевых действиях.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.
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