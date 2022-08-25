В Минобороны заявили об уничтожили свыше 200 солдат ВСУ при помощи «Искандера»

Также российская армия ударила по военным объектам в Запорожье — поражены цеха завода «Искра», на котором ремонтировались станции ПВО, а также корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт». Были уничтожены цеха по ремонту техники в Хмельницкой области, в Днепре уничтожено три самолета ВСС Украины, в Миргороде уничтожено два самолета и еще три получили критические повреждения.