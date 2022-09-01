Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года
Президент России Владимир Путин поздравил российских и таджикских педагогов и учеников с Днем знаний. 1 сентября российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти русских школ в Таджикистане.
«Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей, доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане 1 сентября считается Днем знаний, является праздником», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
Он также отметил символичность открытия русских школ в Таджикистане в День знаний.
1 сентября Путин прибыл в Калининград с рабочим визитом. В ходе поездки президент посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс. Отмечается, что он проведет открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Какой теме будет посвящено мероприятие, не уточняется.
Сегодня же Путин посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.
Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, с которым он обсудит ситуацию с транзитом грузов через Литву. В последний раз Путин созванивался с Алихановым по видеосвязи в мае, тогда президент оценил результаты работы губернатора как «удовлетворительные вполне».
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