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Путин поздравил всех учащихся с началом учебного года

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских и таджикских педагогов и учеников с Днем знаний. 1 сентября российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии открытия пяти русских школ в Таджикистане.

«Начну с поздравления всех вас с праздником, с началом учебного года. По хорошей, доброй традиции и у нас в России, и в Таджикистане 1 сентября считается Днем знаний, является праздником», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Он также отметил символичность открытия русских школ в Таджикистане в День знаний. 

1 сентября Путин прибыл в Калининград с рабочим визитом. В ходе поездки президент посетит Музейный и театрально-образовательный комплекс. Отмечается, что он проведет открытый урок «Разговор о важном» для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Какой теме будет посвящено мероприятие, не уточняется.  

Сегодня же Путин посетит филиал Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, под его председательством состоится первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Также у российского президента запланирована рабочая встреча с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, с которым он обсудит ситуацию с транзитом грузов через Литву. В последний раз Путин созванивался с Алихановым по видеосвязи в мае, тогда президент оценил результаты работы губернатора как «удовлетворительные вполне».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных