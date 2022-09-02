Газета
Политика

В Германии призвали демонтировать «Северный поток — 2»

Ведомости

Представители «Свободной демократической партии» в Германии потребовали демонтировать «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на внутренний документ фракции бундестага.

«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа "Северного потока — 2", а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», — говорится в документе.

В партии призвали как можно скорее прекратить закупки энергоносителей у России и Белоруссии, насколько это позволяют сделать экономические возможности Германии.

Немецкие либералы также подчеркнули, что «Северный поток — 2» изначально был «проектом Кремля по изоляции Украины». «Именно поэтому строительство газопровода "Северный поток — 2" вызвало значительное недовольство и привело к дипломатической изоляции Германии», — отмечается в документе.

«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода.

В ФРГ считают, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». 

Однако некоторые политики придерживаются иного мнения. Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст считает, что нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским». Также запуск «Северного потока — 2» поддерживает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он полагает, что это будет самым простым решением проблемы нехватки энергоносителя в Германии.

В конце августа вокруг газопровода разгорелся еще один скандал. Газета Die Zeit сообщила, что Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заподозрило двух высокопоставленных чиновников в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ в шпионаже. Уточняется, что во внутренних документах ведомства обнаружили несоответствия, которые касаются «Северного потока — 2». По данным газеты, аргументация в бумагах отражала российскую позицию, а не официальную точку зрения немецких властей.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных