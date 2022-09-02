В Германии призвали демонтировать «Северный поток — 2»
Представители «Свободной демократической партии» в Германии потребовали демонтировать «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на внутренний документ фракции бундестага.
«Как свободные демократы, мы требуем демонтажа "Северного потока — 2", а также скорейшей разработки концепции правовых, технических и экологических гарантий», — говорится в документе.
В партии призвали как можно скорее прекратить закупки энергоносителей у России и Белоруссии, насколько это позволяют сделать экономические возможности Германии.
Немецкие либералы также подчеркнули, что «Северный поток — 2» изначально был «проектом Кремля по изоляции Украины». «Именно поэтому строительство газопровода "Северный поток — 2" вызвало значительное недовольство и привело к дипломатической изоляции Германии», — отмечается в документе.
«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода.
В ФРГ считают, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы».
Однако некоторые политики придерживаются иного мнения. Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст считает, что нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским». Также запуск «Северного потока — 2» поддерживает бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он полагает, что это будет самым простым решением проблемы нехватки энергоносителя в Германии.
В конце августа вокруг газопровода разгорелся еще один скандал. Газета Die Zeit сообщила, что Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заподозрило двух высокопоставленных чиновников в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ в шпионаже. Уточняется, что во внутренних документах ведомства обнаружили несоответствия, которые касаются «Северного потока — 2». По данным газеты, аргументация в бумагах отражала российскую позицию, а не официальную точку зрения немецких властей.
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