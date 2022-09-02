В Германии призвали демонтировать «Северный поток — 2»

В конце августа вокруг газопровода разгорелся еще один скандал. Газета Die Zeit сообщила, что Федеральное ведомство по охране Конституции Германии заподозрило двух высокопоставленных чиновников в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ в шпионаже. Уточняется, что во внутренних документах ведомства обнаружили несоответствия, которые касаются «Северного потока — 2». По данным газеты, аргументация в бумагах отражала российскую позицию, а не официальную точку зрения немецких властей.