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Политика

Болгария увеличит визовый сбор для туристов из России

Ведомости

Власти Болгарии планируют увеличить визовый сбор для российских туристов с 35 до 80 евро. Об этом министр туризма страны Ильин Димитров сообщил в эфире телеканала БНТ.

«Нельзя запретить въезд российским гражданам, но стоимость виз для них будет увеличена. Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться», — сказал Димитров. 

Министр добавил, что с начала года страну посетили более 60 000 туристов из России. Уточняется, что 70% из них владеют курортной недвижимостью на море. 

В конце августа в Праге прошла встреча глав МИД стран ЕС, на которой в том числе обсуждался вопрос о запрете выдачи виз гражданам России. Несколько стран ЕС, в том числе Литва, Латвия и Эстония, активно поддерживают эту инициативу, при этом ряд стран выступают против. 

В итоге страны пришли к компромиссу и приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз. «Это означает, что значительно уменьшится число выданных виз, будет сложнее и дольше получать визы», — сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятое решение негативно отразится на гражданах России, поскольку процесс получения шенгенской визы теперь будет «дольше и сложнее». При этом, напомнил Песков, граждане Европы также столкнутся с трудностями при поездках в Россию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России не стоит закрываться и принимать зеркальные меры на визовые ограничения Евросоюза. Сегодня постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов сообщил, что Россия объявит об ответных мерах после того, как получит официальное уведомление от ЕС об отказе от упрощенного порядка выдачи виз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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