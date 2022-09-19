Таджикистан и Киргизия договорились об установлении мира

По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан в свою очередь обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.