Таджикистан и Киргизия договорились об установлении мира
Главы государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали протоколы об установлении мира между странами, сообщил председатель киргизского ведомства Камчыбек Ташиев. Об этом пишет агентство Turmush.
«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны – председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», – сказал Ташиев.
По его словам, в Баткенской области ситуация стабилизируется и 20 сентября стороны планируют провести еще одну встречу.
Боевые действия на границе Киргизии и Таджикистана начались 14 сентября. Обстановка вновь обострилась утром 16 сентября. В граничащей с Таджикистаном Баткенской области Киргизии 17 сентября был введен режим чрезвычайной ситуации. 19 сентября в Киргизии был объявлен траур по погибшим в столкновениях. Ранее днем стороны приняли совместное решение разблокировать дорогу в зоне конфликта, ведущую в таджикский джамоат (общину) Ворух.
По версии Киргизии, таджикская сторона начала обстрел пограничников и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз, применяя минометы, танки и другую бронетехнику. Позднее Бишкек заявил, что Таджикистан пытается захватить территории республики. Таджикистан в свою очередь обвинил Бишкек в нападении на пограничную заставу «Душанбе» с использованием тяжелого вооружения.