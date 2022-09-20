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В Госдуме заявили, что всеобщей мобилизации в России не будет

Ведомости

В России не планируется объявление всеобщей мобилизации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картапов в интервью «Парламентской газете», комментируя принятые сегодня поправки в законодательство.

«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. "Закон" не равно "мобилизация"», – рассказал он.

Поправки принимаются не конкретно под спецоперацию на Украине, а для исполнения в течение долгого времени. 

«По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – добавил он.

Ранее днем Госдума одобрила поправку к УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство. Кроме того, депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время».

Согласно тексту поправок, в Уголовном кодексе в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменяются словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».

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Во втором и сразу в третьем чтениях депутаты также приняли закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет — за мародерство в военное время.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов объявить мобилизацию в стране.

Мобилизация в России ни разу не проводилась. Она подразумевает не только призыв на военную службу, но и перевод экономики и органов власти «на работу в условиях военного времени». В случае объявления мобилизации все находящиеся в запасе россияне обязаны явиться на сборные пункты в сроки, прописанные в мобилизационном удостоверении.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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