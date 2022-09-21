Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях

Кроме того, отметили в прокуратуре, распространение призывов в социальных сетях к участию в противоправной деятельности также карается по закону. За это могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации митинга) и по ст. ​​20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Максимальным наказанием для граждан по этим статьям является штраф в размере 300 000 руб.