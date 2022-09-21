Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях. В ведомстве указали на распространение в сети призывов присоединяться к публичным акциям в Москве.
«Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, отметили в прокуратуре, распространение призывов в социальных сетях к участию в противоправной деятельности также карается по закону. За это могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации митинга) и по ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Максимальным наказанием для граждан по этим статьям является штраф в размере 300 000 руб.
Также за подобные действия может грозить уголовная ответственность по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) и ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Наиболее строгое наказание наступает по последней статье — максимальная санкция составляет 15 лет лишения свободы.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент объявил о проведении частичной мобилизации. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. Также Песков уточнил, что в скором времени правительство РФ определит категории граждан, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации.
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