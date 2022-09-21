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Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях

Ведомости

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях. В ведомстве указали на распространение в сети призывов присоединяться к публичным акциям в Москве. 

«Указанные массовые мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Кроме того, отметили в прокуратуре, распространение призывов в социальных сетях к участию в противоправной деятельности также карается по закону. За это могут привлечь к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации митинга) и по ст. ​​20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ. Максимальным наказанием для граждан по этим статьям является штраф в размере 300 000 руб.

Также за подобные действия может грозить уголовная ответственность по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) и ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Наиболее строгое наказание наступает по последней статье — максимальная санкция составляет 15 лет лишения свободы. 

Ранее сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России. Президент объявил о проведении частичной мобилизации. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

Позднее министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что мобилизация не коснется студентов и срочников. Также Песков уточнил, что в скором времени правительство РФ определит категории граждан, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных