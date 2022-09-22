Глава ЕК: мобилизация в России и референдумы на Донбассе требуют новых санкций

Накануне европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза сообщило, что ЕК уже готовит восьмой пакет санкций в отношении России. По данным издания, консультации с представителями стран – членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября. Дипломаты предполагают, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, который уже обсуждается странами G7, из-за оказываемого давления со стороны США. Другими мерами могут стать персональные санкции, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.