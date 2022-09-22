Глава ЕК: мобилизация в России и референдумы на Донбассе требуют новых санкций
Частичная мобилизация в России и запланированное проведение референдумов в Донбассе требуют новых санкций в отношении страны, заявила в интервью телеканалу CNN глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Все это требует новых санкций с нашей стороны <...> Санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику – промышленность развалилась», – сказала она (цитата по ТАСС).
По словам фон дер Ляйен, военно-промышленный комплекс России испытывает трудности из-за отсутствия поставок полупроводников из Евросоюза (ЕС), и это говорит о том, что «санкции по-настоящему кусаются». Глава ЕК также отметила, что страны ЕС продолжат содействовать Украине «столько, сколько потребуется».
Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее».
Накануне европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза сообщило, что ЕК уже готовит восьмой пакет санкций в отношении России. По данным издания, консультации с представителями стран – членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября. Дипломаты предполагают, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, который уже обсуждается странами G7, из-за оказываемого давления со стороны США. Другими мерами могут стать персональные санкции, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.
21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
23 сентября на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнутся референдумы по вопросу о присоединении к территории России.