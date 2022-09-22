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Глава ЕК: мобилизация в России и референдумы на Донбассе требуют новых санкций

Ведомости

Частичная мобилизация в России и запланированное проведение референдумов в Донбассе требуют новых санкций в отношении страны, заявила в интервью телеканалу CNN глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Все это требует новых санкций с нашей стороны <...> Санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику – промышленность развалилась», – сказала она (цитата по ТАСС).

По словам фон дер Ляйен, военно-промышленный комплекс России испытывает трудности из-за отсутствия поставок полупроводников из Евросоюза (ЕС), и это говорит о том, что «санкции по-настоящему кусаются». Глава ЕК также отметила, что страны ЕС продолжат содействовать Украине «столько, сколько потребуется».

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Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее».

Накануне европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза сообщило, что ЕК уже готовит восьмой пакет санкций в отношении России. По данным издания, консультации с представителями стран – членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября. Дипломаты предполагают, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, который уже обсуждается странами G7, из-за оказываемого давления со стороны США. Другими мерами могут стать персональные санкции, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.

23 сентября на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнутся референдумы по вопросу о присоединении к территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных