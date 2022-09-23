Глава ВГА сообщил о прорыве украинских диверсантов в Запорожье
Украинские диверсанты прорвались в районе города Пологи в Запорожской области, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Прорвалась группа диверсантов в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», — отметил Балицкий (цитата по ТАСС).
Накануне стало известно, что сотрудникам МВД Херсонской области удалось обезвредить группу диверсантов, которые планировали теракты в Херсоне. Задержано четыре диверсанта, еще один оказал сопротивление и был убит, добавили в МВД. По из данным, теракты готовились с целью сорвать мероприятия по проведению референдума о вхождении области в состав России.
20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Голосование на референдумах уже началось, оно пройдет с 23 по 27 сентября.
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