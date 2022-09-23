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Глава ВГА сообщил о прорыве украинских диверсантов в Запорожье

Ведомости

Украинские диверсанты прорвались в районе города Пологи в Запорожской области, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Прорвалась группа диверсантов в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», — отметил Балицкий (цитата по ТАСС).

Накануне стало известно, что сотрудникам МВД Херсонской области удалось обезвредить группу диверсантов, которые планировали теракты в Херсоне. Задержано четыре диверсанта, еще один оказал сопротивление и был убит, добавили в МВД. По из данным, теракты готовились с целью сорвать мероприятия по проведению референдума о вхождении области в состав России.

20 сентября Общественный совет Херсонской области обратился к главе ВГА с просьбой о скорейшем проведении референдума по вступлению региона в состав России. В тот же день были утверждены даты проведения референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Голосование на референдумах уже началось, оно пройдет с 23 по 27 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных