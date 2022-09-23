Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства
Белоруссия решила сократить численность сотрудников посольства Эстонии в стране, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) республики.
В МИД была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу. В ведомстве заявили, что расценивают действия эстонского руководства «как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны». «Уважение данных принципов, равно как и невмешательство во внутренние дела друг друга, – базовая основа нормальных двусторонних отношений между любыми государствами. Поэтому их явное попрание со стороны руководства Эстонской Республики в отношении Республики Беларусь не может остаться без соответствующей реакции», – заявили в МИДе.
С 1 октября число дипломатических сотрудников будет сокращено до двух человек – одного работника консульского отдела и одного административно-технического.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что аналогичным образом будет сокращено и присутствие белорусской стороны в Эстонии. Белорусский посол был вызван для консультаций в Минск.
В декабре 2021 г. министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что Минск значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае и Индии. Тогда он отметил, что будет сокращена численность дипломатического персонала, а не количества загранучреждений.
Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания.