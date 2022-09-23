Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства

В МИД была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу. В ведомстве заявили, что расценивают действия эстонского руководства «как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны». «Уважение данных принципов, равно как и невмешательство во внутренние дела друг друга, – базовая основа нормальных двусторонних отношений между любыми государствами. Поэтому их явное попрание со стороны руководства Эстонской Республики в отношении Республики Беларусь не может остаться без соответствующей реакции», – заявили в МИДе.