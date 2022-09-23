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Политика

Белоруссия потребовала от Эстонии сократить штат посольства

Ведомости

Белоруссия решила сократить численность сотрудников посольства Эстонии в стране, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) республики.

В МИД была вызвана временная поверенная в делах Эстонии в республике Триин Хиесалу. В ведомстве заявили, что расценивают действия эстонского руководства «как провокации в отношении суверенитета и независимости нашей страны». «Уважение данных принципов, равно как и невмешательство во внутренние дела друг друга, – базовая основа нормальных двусторонних отношений между любыми государствами. Поэтому их явное попрание со стороны руководства Эстонской Республики в отношении Республики Беларусь не может остаться без соответствующей реакции», – заявили в МИДе.

С 1 октября число дипломатических сотрудников будет сокращено до двух человек – одного работника консульского отдела и одного административно-технического.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что аналогичным образом будет сокращено и присутствие белорусской стороны в Эстонии. Белорусский посол был вызван для консультаций в Минск.

В декабре 2021 г. министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что Минск значительно сократит дипломатическое присутствие в странах Западной Европы и нарастит в СНГ, Китае и Индии. Тогда он отметил, что будет сокращена численность дипломатического персонала, а не количества загранучреждений.

Отношения Белоруссии и ЕС значительно ухудшились после очередных президентских выборов в 2020 г. и массовых протестов после них. Западные страны не считают президента страны Александра Лукашенко легитимным главой государства, в результате чего ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. Свои санкции против Белоруссии ввели также США, Канада и Великобритания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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