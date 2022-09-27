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Экс-постпреда России при ЕС Чижова назначили сенатором от Карелии

Ведомости

Бывшего постоянного представителя России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимира Чижова назначили сенатором от Республики Карелии. Указ об этом подписал глава региона Артур Парфенчиков, передает ТАСС.

Новый пост Чижов займет с 27 сентября 2022 г., отмечается в документе. В разговоре с ТАСС экс-постпред отметил, что республика стабильно развивается. При этом, по его словам, необходимо решить проблему оттока населения в другие регионы России. «Республика интересная и как субъект РФ, и сама по себе», — заявил Чижов. 

О том, что кандидатуру Чижова рассматривают на пост сенатора от Карелии, еще в июле писало агентство «РИА Новости». На место в Совете Федерации также претендовали председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис и действующий сенатор от Карелии Александр Ракитин.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Чижова от должности постпреда РФ при ЕС. До этого Чижов сообщил, что скоро покинет Брюссель. Причину отъезда он объяснил завершением «командировки, которая длилась 17 лет». Он также отметил, что его место в скором времени займет другой дипломат.  Должность постпреда РФ при ЕС Владимир Чижов занимал с 2005 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных