Экс-постпреда России при ЕС Чижова назначили сенатором от Карелии

Новый пост Чижов займет с 27 сентября 2022 г., отмечается в документе. В разговоре с ТАСС экс-постпред отметил, что республика стабильно развивается. При этом, по его словам, необходимо решить проблему оттока населения в другие регионы России. «Республика интересная и как субъект РФ, и сама по себе», — заявил Чижов.