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Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом договоров о новых регионах

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и замглавы МИД Евгения Иванова своими представителями на рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича — официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопросов о ратификации договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой… Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой… Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью… Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью… подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года», — говорится в документе.

Ранее по теме: Грузия не признала присоединение к России новых территорий

Депутаты Госдумы 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав России четырех регионов. Ранее соответствующие обращения в КС направил президент Владимир Путин.

30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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