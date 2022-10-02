Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом договоров о новых регионах
Президент России Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и замглавы МИД Евгения Иванова своими представителями на рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича — официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания Российской Федерации вопросов о ратификации договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой… Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой… Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью… Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью… подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года», — говорится в документе.
Депутаты Госдумы 3 октября рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Сегодня Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав России четырех регионов. Ранее соответствующие обращения в КС направил президент Владимир Путин.
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.