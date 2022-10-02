Австралия объявила о новых санкциях против России

Финансовые ограничения и запреты на поездки затронут 28 «назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников». Австралийский МИД не уточняет перечень попавших под санкции россиян, отмечая, что в нем присутствуют граждане, которые имеют отношение к «фиктивным референдумам, дезинформации и запугиванию». Голосование по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, как следует из заявления, власти Австралии считают «бутафорским».