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Политика

Австралия объявила о новых санкциях против России

Ведомости

Правительство Австралии вводит дополнительные санкции в отношении России в связи с «незаконной и аморальной войной» с Украиной. Об этом говорится в заявлении главы МИДа страны Пенни Вонг. 

Финансовые ограничения и запреты на поездки затронут 28 «назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников». Австралийский МИД не уточняет перечень попавших под санкции россиян, отмечая, что в нем присутствуют граждане, которые имеют отношение к «фиктивным референдумам, дезинформации и запугиванию». Голосование по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, как следует из заявления, власти Австралии считают «бутафорским». 

Отмечается, что Австралия подала заявление в Международный суд (МС) по делу, возбужденному Украиной против России, в поддержку утверждений Киева о нарушении Москвой Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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По мнению министра Вонг, дополнительные санкции «усиливают решительный протест» Австралии против действий президента РФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы.

Австралия ввела уже несколько пакетов санкций против Москвы с начала военной операции на Украине. Так, в мае под ограничения попали восемь журналистов российских государственных СМИ, нескольких чиновников и организаций, сообщал МИД.

1 июля власти Австралии ввели санкции в отношении двоюродного брата президента России Игоря Путина, его родственников, гимнастки Алины Кабаевой, бизнесмена и сооснователя группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова, министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой и др.

В сентябре министерство иностранных дел России ввело персональные санкции в отношении 41 гражданина Австралии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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