Австралия объявила о новых санкциях против России
Правительство Австралии вводит дополнительные санкции в отношении России в связи с «незаконной и аморальной войной» с Украиной. Об этом говорится в заявлении главы МИДа страны Пенни Вонг.
Финансовые ограничения и запреты на поездки затронут 28 «назначенных Россией сепаратистов, министров и высокопоставленных чиновников». Австралийский МИД не уточняет перечень попавших под санкции россиян, отмечая, что в нем присутствуют граждане, которые имеют отношение к «фиктивным референдумам, дезинформации и запугиванию». Голосование по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины, как следует из заявления, власти Австралии считают «бутафорским».
Отмечается, что Австралия подала заявление в Международный суд (МС) по делу, возбужденному Украиной против России, в поддержку утверждений Киева о нарушении Москвой Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
По мнению министра Вонг, дополнительные санкции «усиливают решительный протест» Австралии против действий президента РФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы.
Австралия ввела уже несколько пакетов санкций против Москвы с начала военной операции на Украине. Так, в мае под ограничения попали восемь журналистов российских государственных СМИ, нескольких чиновников и организаций, сообщал МИД.
1 июля власти Австралии ввели санкции в отношении двоюродного брата президента России Игоря Путина, его родственников, гимнастки Алины Кабаевой, бизнесмена и сооснователя группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова, министра строительства Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой и др.
В сентябре министерство иностранных дел России ввело персональные санкции в отношении 41 гражданина Австралии.