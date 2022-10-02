Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении новых регионов в состав России
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении в состав страны Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее президент внес на рассмотрение Госдумы проекты законов о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
3 октября состоится их рассмотрение в Госдуме. Президент назначил главу МИДа Сергея Лаврова и замглавы МИДа Евгения Иванова своими представителями на рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России.
Депутаты Госдумы рассмотрят проекты конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а также о ратификации соответствующих международных договоров.
Сегодня Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции международные договоры о принятии в состав России четырех регионов. Ранее соответствующие обращения в КС направил президент.
30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Перед подписанием документов глава государства выступил в Кремле с 40-минутной речью. В ней он обратился к истории, отметив, что решение о присоединении к России – это «неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков», которые от истоков «Древней Руси на протяжении веков созидали и создавал Россию». Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров.