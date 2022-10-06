В МИД РФ призвали страны ООН признать результаты прошедших референдумов

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Сегодня был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.