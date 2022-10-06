В МИД РФ призвали страны ООН признать результаты прошедших референдумов
Странам ООН следует принять реальность и признать итоги референдумов, прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Дипломат отметил, что присоединение четырех регионов к России «продиктовано самой жизнью». В российском МИДе также призвали признать итоги референдумов.
«Правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет. Все попытки отрицать новую реальность уйдут в небытие, а воля людей останется», — сказал Воронцов (цитата по ТАСС).
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
29 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не может признать результаты референдумов, поскольку они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. В ООН подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Присоединение новых республик к России осудили ряд западных стран. В частности, итоги референдумов не признали власти США, Великобритании, Германии, Финляндии, Сербии и Турции. Однако выбор, сделанный жителями четырех регионов, поддержали в КНДР. В МИДе республики заявили, что референдумы не нарушают Устав ООН и отражают волю жителей этих субъектов.
В Кремле подчеркнули, что Москва продолжит продвигать свою позицию и настаивать, что при проведении референдумов международное право было соблюдено. Глава российского МИДа Сергей Лавров также отмечал, что странам мира следует «осознать новую реальность».
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Сегодня был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.
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