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В МИД РФ призвали страны ООН признать результаты прошедших референдумов

Ведомости

Странам ООН следует принять реальность и признать итоги референдумов, прошедших в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Дипломат отметил, что присоединение четырех регионов к России «продиктовано самой жизнью». В российском МИДе также призвали признать итоги референдумов.

«Правда пробьет себе дорогу, хотят этого на Западе или нет. Все попытки отрицать новую реальность уйдут в небытие, а воля людей останется», — сказал Воронцов (цитата по ТАСС). 

Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

29 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация не может признать результаты референдумов, поскольку они не имеют юридической силы и прошли на территории, подконтрольной России. В ООН подчеркнули, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. 

Присоединение новых республик к России осудили ряд западных стран. В частности, итоги референдумов не признали власти США, Великобритании, Германии, Финляндии, Сербии и Турции. Однако выбор, сделанный жителями четырех регионов, поддержали в КНДР. В МИДе республики заявили, что референдумы не нарушают Устав ООН и отражают волю жителей этих субъектов.

В Кремле подчеркнули, что Москва продолжит продвигать свою позицию и настаивать, что при проведении референдумов международное право было соблюдено. Глава российского МИДа Сергей Лавров также отмечал, что странам мира следует «осознать новую реальность».

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Сегодня был опубликован обновленный текст Конституции России с новыми регионами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных