СБУ объявила зампреда Совбеза России Медведева в розыск
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, следует из данных базы МВД страны.
В карточке российского политика указано, что он является лицом, «скрывающимся от органов досудебного расследования», дата «исчезновения» обозначена как 1 марта 2022 г. Уточняется, что он разыскивается по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды»).
В июне бывший заместитель прокурора Москвы, зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству (от КПРФ) Юрий Синельщиков направил лидеру партии Геннадию Зюганову обращение, в котором сообщалось, что СБУ расследует материалы о совершении депутатами Госдумы РФ «посягательства на территориальную целостность Украины». Так, действия парламентариев квалифицируются спецслужбой по ч. 3 ст. 110 УК Украины, а «в качестве подозреваемых проходят 418 депутатов», в том числе спикер Госдумы.