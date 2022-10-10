СБУ объявила зампреда Совбеза России Медведева в розыск

В карточке российского политика указано, что он является лицом, «скрывающимся от органов досудебного расследования», дата «исчезновения» обозначена как 1 марта 2022 г. Уточняется, что он разыскивается по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды»).