Украина объявила в розыск командующего войсками в зоне спецоперации Суровикина

Ранее днем стало известно, что в розыск был объявлен зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины. В розыск были объявлены и официальный представитель МИД России Мария Захарова, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др.