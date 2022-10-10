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Украина объявила в розыск командующего войсками в зоне спецоперации Суровикина

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации, генерала Сергея Суровикина, следует из базы разыскиваемых МВД страны.

На сайте сказано, что Суровикин является лицом, «скрывающимся от органов досудебного расследования», и разыскивается по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия»).

Ранее днем стало известно, что в розыск был объявлен зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он разыскивается также по ст. 110 УК Украины. В розыск были объявлены и официальный представитель МИД России Мария Захарова, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков и др.

В СБУ позже добавили, что в розыске также находятся директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Генерал армии Суровикин был назначен командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации 8 октября. До этого Суровикин, согласно объявлению Минобороны, командовал Южной группировкой войск в СВО, одновременно занимая должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС). Согласно информации на сайте Минобороны, Суровикин и сейчас продолжит быть главкомом ВКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных