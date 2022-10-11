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Германия передала Украине первую систему ПВО Iris-T

Ведомости

Украина сегодня получила от Германии первую из четырех обещанных систем ПВО Iris-T, пишет Spiegel.

Iris-T является самой современной системой ПВО, разработанной в Германии, отмечает издание. Комплекс способен поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км, что значительно превышает характеристики зенитных ракет Stinger, также поставляемых Берлином Киеву. На вооружение в сам бундесвер при этом Iris-T еще не поступили: первая произведенная система предназначалась Египту, однако Каир уступил ее Киеву.

Данное вооружение, пишет издание, было обещано еще в июне. Оставшиеся три системы еще не произведены и будут поставлены на Украину уже в следующем году.

Накануне поставки Украине передовых систем ПВО пообещал и президент США Джо Байден в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Этому предшествовали усиленные обстрелы российскими силами украинской территории после того, как в минувшие выходные произошел теракт на Крымском мосту, в организации и проведении которого российские власти обвинили киевский режим. Прилеты были зафиксированы в Киеве, Днепре, Одессе, Львове и Тернополе и других городах.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Байдена, сказал, что обещанные поставки сделают конфликт дольше и болезненнее для украинской стороны, а целей России не изменят.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, а также стали оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Москва неоднократно критиковала поставки вооружения Украине.

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Ранее по теме: Кремль: поставки США Украине систем ПВО не изменят целей России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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