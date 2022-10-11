Германия передала Украине первую систему ПВО Iris-T

Iris-T является самой современной системой ПВО, разработанной в Германии, отмечает издание. Комплекс способен поражать цели на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км, что значительно превышает характеристики зенитных ракет Stinger, также поставляемых Берлином Киеву. На вооружение в сам бундесвер при этом Iris-T еще не поступили: первая произведенная система предназначалась Египту, однако Каир уступил ее Киеву.