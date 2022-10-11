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КГБ Белоруссии: Запад рассматривает применение тактического ядерного оружия

Ведомости

Западные страны рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия в отношении Белоруссии и России, передает ТАСС со ссылкой на главу КГБ республики Ивана Тертеля.

По его словам, на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Тертель также отметил, что известно о подготовке в республике серии терактов с учетом создания совместной группировки вооруженных сил с России.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

В тот же день Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства». По его словам, развертывание войск идет уже два дня и проводится в строгом соответствии с нормами Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных