КГБ Белоруссии: Запад рассматривает применение тактического ядерного оружия
Западные страны рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия в отношении Белоруссии и России, передает ТАСС со ссылкой на главу КГБ республики Ивана Тертеля.
По его словам, на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, поддерживаемые спецслужбами стран Запада. Тертель также отметил, что известно о подготовке в республике серии терактов с учетом создания совместной группировки вооруженных сил с России.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В тот же день Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Подобное решение Лукашенко мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства». По его словам, развертывание войск идет уже два дня и проводится в строгом соответствии с нормами Союзного государства.
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