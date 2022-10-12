В Евросоюзе хотят перейти на совместные закупки газа раньше лета 2023 года
Совет министров Евросоюза по энергетике согласился с необходимостью начать совместные закупки газа раньше, чем летом 2023 г., сообщил по итогам неформального заседания в Праге министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Об этим пишет ТАСС.
«Министры достигли полного согласия по вопросу о необходимости начать проводить совместные закупки газа уже перед летом 2023 г.», – сказал он.
По словам Сикела, совместные закупки позволят обеспечить стабильность поставок, а также сэкономить, поскольку при большем объеме закупки стоимость будет дешевле. Он также добавил, что конкретные меры Еврокомиссия (ЕК) представит уже на следующей неделе.
В марте 2022 г. по итогам заседания совета ЕС страны - члены союза подтвердили свои планы по отказу от российских энергоносителей из-за спецоперации на Украине и проведению совместных закупок газа.
1 апреля еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью итальянской газете La Stampa сообщил, что Европейская комиссия подготовила чрезвычайный план по замене российского газа, который предусматривал его совместные закупки и хранение.
Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуется 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала фон дер Ляйен.
К июню ЕС запустил платформу совместной закупки газа для реагирования на перебои с поставками топлива из России. Как сообщала фон дер Ляйен, соглашения на поставки газа были заключены с США, Израилем и Египтом, Норвегией, Азербайджаном и Алжиром.