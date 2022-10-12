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В Евросоюзе хотят перейти на совместные закупки газа раньше лета 2023 года

Ведомости

Совет министров Евросоюза по энергетике согласился с необходимостью начать совместные закупки газа раньше, чем летом 2023 г., сообщил по итогам неформального заседания в Праге министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Об этим пишет ТАСС.

«Министры достигли полного согласия по вопросу о необходимости начать проводить совместные закупки газа уже перед летом 2023 г.», – сказал он.

По словам Сикела, совместные закупки позволят обеспечить стабильность поставок, а также сэкономить, поскольку при большем объеме закупки стоимость будет дешевле. Он также добавил, что конкретные меры Еврокомиссия (ЕК) представит уже на следующей неделе.

В марте 2022 г. по итогам заседания совета ЕС страны - члены союза подтвердили свои планы по отказу от российских энергоносителей из-за спецоперации на Украине и проведению совместных закупок газа.

1 апреля еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью итальянской газете La Stampa сообщил, что Европейская комиссия подготовила чрезвычайный план по замене российского газа, который предусматривал его совместные закупки и хранение.

Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 г. Помимо сокращения потребления энергии комиссия предлагает странам ЕС делать совместные закупки ресурсов, военной техники и вооружений, чтобы избежать конкуренции, обязать устанавливать солнечные батареи на всех общественных и коммерческих зданиях с 2025 г. и на новых жилых домах с 2029 г. и другие меры. Для отказа от российских энергоресурсов Евросоюзу потребуется 300 млрд евро дополнительных инвестиций, рассказала фон дер Ляйен.

К июню ЕС запустил платформу совместной закупки газа для реагирования на перебои с поставками топлива из России. Как сообщала фон дер Ляйен, соглашения на поставки газа были заключены с США, Израилем и Египтом, Норвегией, Азербайджаном и Алжиром.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных