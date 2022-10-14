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Nicola Porro: итальянцы изменили свое мнение по поводу конфликта на Украине

Ведомости

Спустя восемь месяцев конфликта на Украине граждане Италии изменили свое мнение о происходящем, заявил в колонке для портала Nicola Porro журналист Маттео Миланези.

Согласно опросу, проведенному для телепередачи Di Martedì, 60% итальянцев хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией, 27% уверены, что Италия должна продолжить поддерживать украинскую сторону.

«Цифра впечатляющая, если учесть, как война была представлена в конце февраля. Говорили о противостоянии Азии и Европы, о возврате к холодной войне, о новом смещении западного геополитического центра тяжести. Вместо этого перед лицом энергетических проблем, с которыми ЕС сталкивается в течение нескольких недель, настроения людей начали меняться, пока не стали подавляющими», – пишет Миланези.

По мнению журналиста, раскол по украинскому вопросу заметен и на уровне политики страны среди партий.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров. Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении новых регионов к России. Путин также призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой при условии, что во главе страны будет стоять другой президент, при этом об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и ранее. 4 октября Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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