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Хинштейн сообщил, что Росгвардия начала защищать военкоматы

Ведомости

Росгвардия приняла меры по защите военных комиссариатов из-за нападений, в Москве начали работать группы задержания, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — написал он.

Кроме того, военкоматы по всей стране включили в маршруты патрулирования экипажей ОВО (вневедомственной охраны Росгвардии), добавил Хинштейн. Депутат напомнил, что задержания «злоумышленников с поличным» уже были, в частности, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью.

В пятницу в Махачкале был задержан мужчина, который планировал поджечь военкомат, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. По данным ведомства, он собирался это сделать по требованию украинских спецслужб, которые заявили, что «иначе серьезно покалечат его сына», оказавшегося в украинском плену.

В конце сентября в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, в результате которой был ранен военный комиссар. Следственный комитет региона сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина, в его отношении было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено 15 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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