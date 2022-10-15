Хинштейн сообщил, что Росгвардия начала защищать военкоматы
Росгвардия приняла меры по защите военных комиссариатов из-за нападений, в Москве начали работать группы задержания, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите. В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии», — написал он.
Кроме того, военкоматы по всей стране включили в маршруты патрулирования экипажей ОВО (вневедомственной охраны Росгвардии), добавил Хинштейн. Депутат напомнил, что задержания «злоумышленников с поличным» уже были, в частности, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью.
В пятницу в Махачкале был задержан мужчина, который планировал поджечь военкомат, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. По данным ведомства, он собирался это сделать по требованию украинских спецслужб, которые заявили, что «иначе серьезно покалечат его сына», оказавшегося в украинском плену.
В конце сентября в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области произошла стрельба, в результате которой был ранен военный комиссар. Следственный комитет региона сообщил о задержании подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина, в его отношении было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
В конце сентября Генштаб ВС РФ сообщил, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты. В ведомстве уточнили, что за это преступление предусмотрено 15 лет лишения свободы.