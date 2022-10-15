Хинштейн сообщил, что Росгвардия начала защищать военкоматы

В пятницу в Махачкале был задержан мужчина, который планировал поджечь военкомат, сообщили в пресс-службе УФСБ по Дагестану. По данным ведомства, он собирался это сделать по требованию украинских спецслужб, которые заявили, что «иначе серьезно покалечат его сына», оказавшегося в украинском плену.