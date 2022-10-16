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Си Цзиньпин выступил против гегемонизма и политики грубой силы

Ведомости

Коммунистическая партия Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и против гегемонизма и политики грубой силы. Об этом на открытии 20-го Всекитайского съезда партии в Пекине заявил генсекретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. 

«Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, способствуем построению сообщества единой судьбы человечества, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы», — сказал Си Цзиньпин (цитата по «РИА Новости»).

Выступление председателя КНР, который, как ожидается, будет переизбран на третий срок, длилось менее двух часов, пишет Reuters. Во время своего выступления Си назвал пять лет, прошедших после последнего партийного съезда, «крайне необычными и ненормальными».

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Он произнес слова «безопасность» или «защита» 73 раза, в то время как в 2017 г. они прозвучали 55 раз, отмечает агентство. Реформы Си упомянул только 16 раз против 70 пять лет назад.

Генсек Компартии сказал, что Китай усилит свои возможности по созданию потенциала стратегического сдерживания. Он призвал укреплять поддержку национальной безопасности, затронул тему обеспечения поставок продовольствия и энергии и защиты личной информации.

«Самые громкие аплодисменты прозвучали, когда Си вновь заявил о своем несогласии с независимостью Тайваня», — пишет Reuters.

Председатель КНР, говорится в публикации, также подтвердил поддержку частного сектора и предоставление рынкам возможности играть ключевую роль, несмотря на то, что Китай настраивает «социалистическую экономическую систему» и способствует «всеобщему процветанию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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