Кириенко заявил о стремлении НАТО ликвидировать Россию
Против России воюют страны НАТО, а целью этой неприкрытой войны является попытка ликвидировать РФ как суверенное государство, традиции и культуру нашей страны, заявил на Всероссийском форуме классных руководителей первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Против России сегодня ведется «война, настоящая неприкрытая война», и это все понимают, сказал он. «Горячие боевые действия» происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины, но «это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной».
По словам Кириенко, цель этой войны — «попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство».
«Ликвидировать исторические корни нашей страны, культуру и традиции нашей страны. Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — сказал замглавы администрации президента (цитата по ТАСС).
Он добавил, что «враги не смогут заставить» забыть россиян свою историю, героев и культуру, однако предпринимается попытка сделать это с подрастающим поколением.
Кириенко в августе говорил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Он также обвинил киевские власти в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Кириенко подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами», а блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев».