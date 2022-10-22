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Кириенко заявил о стремлении НАТО ликвидировать Россию

Ведомости

Против России воюют страны НАТО, а целью этой неприкрытой войны является попытка ликвидировать РФ как суверенное государство, традиции и культуру нашей страны, заявил на Всероссийском форуме классных руководителей первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Против России сегодня ведется «война, настоящая неприкрытая война», и это все понимают, сказал он. «Горячие боевые действия» происходят на территории Донбасса, Херсона, Запорожья, на территории Украины, но «это война не с Украиной, Россия не воюет с Украиной».

По словам Кириенко, цель этой войны — «попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство». 

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«Ликвидировать исторические корни нашей страны, культуру и традиции нашей страны. Если бы это было не так, то война бы велась только на поле боя, но она ведется с российской культурой, с российскими традициями, против российской истории», — сказал замглавы администрации президента (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что «враги не смогут заставить» забыть россиян свою историю, героев и культуру, однако предпринимается попытка сделать это с подрастающим поколением.

Кириенко в августе говорил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Он также обвинил киевские власти в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Кириенко подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами», а блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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