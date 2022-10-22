Кириенко в августе говорил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Он также обвинил киевские власти в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Кириенко подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами», а блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев».