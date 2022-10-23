Минобороны сообщило об ударах по военным и энергетическим объектам на Украине

Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и Николаеве, а в Днепропетровской области под удар попало нефтехранилище с дизельным топливом для украинской военной техники. В Черкасской области, по данным Минобороны, уничтожен склад горючего со 100 000 т авиационного топлива для воздушных сил Украины.