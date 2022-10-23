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Минобороны сообщило об ударах по военным и энергетическим объектам на Украине

Ведомости

Российские Вооруженные силы в течение последних суток продолжали наносить удары по военным и энергетическим объектам на Украине. Уничтожены цели в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и других областях, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток Вооруженные силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, в поселке Новотаврическое Запорожской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ. В Херсонской, Харьковской областях и ДНР российские силы ударили по подразделениям украинских войск, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

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Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и Николаеве, а в Днепропетровской области под удар попало нефтехранилище с дизельным топливом для украинской военной техники. В Черкасской области, по данным Минобороны, уничтожен склад горючего со 100 000 т авиационного топлива для воздушных сил Украины.

Как следует из сводки министерства о ходе спецоперации на Украине, по данным на 23 октября российские войска уничтожили 325 самолетов, 162 вертолета и 2323 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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