Минобороны сообщило об ударах по военным и энергетическим объектам на Украине
Российские Вооруженные силы в течение последних суток продолжали наносить удары по военным и энергетическим объектам на Украине. Уничтожены цели в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и других областях, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение суток Вооруженные силы РФ продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.
В частности, в поселке Новотаврическое Запорожской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражен пункт управления ВСУ. В Херсонской, Харьковской областях и ДНР российские силы ударили по подразделениям украинских войск, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.
Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и Николаеве, а в Днепропетровской области под удар попало нефтехранилище с дизельным топливом для украинской военной техники. В Черкасской области, по данным Минобороны, уничтожен склад горючего со 100 000 т авиационного топлива для воздушных сил Украины.
Как следует из сводки министерства о ходе спецоперации на Украине, по данным на 23 октября российские войска уничтожили 325 самолетов, 162 вертолета и 2323 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской стороны.