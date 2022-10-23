Военный корреспондент Пегов получил ранение под Донецком

Семен Пегов родился в Смоленске 9 сентября 1985 г., окончил филологический факультет Смоленского государственного университета. Работал тележурналистом ВГТРК «Смоленск» с 2006 по 2008 г., в 2014 г. перешел в LifeNews. С 2017 г. ведет Telegram-канал WarGonzo. После начала спецоперации начал освещать боевые действия на Украине. В марте YouTube-канал WarGonzo был заблокирован.