Военный корреспондент Пегов получил ранение под Донецком
Военный корреспондент Семен Пегов, автор Telegram-канал WarGonzo, получил ранение под Донецком. Об этом говорится в сообщении его канала.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника республиканского травматологического центра города, журналист ранен в ногу. Его госпитализировали в этот центр.
«У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», — сообщили в центре. Медики добавили, что в ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Согласно данным телеканала «Звезда», Пегов 23 октября работал в районе подконтрольного ДНР поселка Майорск. Там военкор снимал сюжет о том, как глава ДНР Денис Пушилин вручает экипировку и вооружение бойцам.
Семен Пегов родился в Смоленске 9 сентября 1985 г., окончил филологический факультет Смоленского государственного университета. Работал тележурналистом ВГТРК «Смоленск» с 2006 по 2008 г., в 2014 г. перешел в LifeNews. С 2017 г. ведет Telegram-канал WarGonzo. После начала спецоперации начал освещать боевые действия на Украине. В марте YouTube-канал WarGonzo был заблокирован.