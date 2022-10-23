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Военный корреспондент Пегов получил ранение под Донецком

Ведомости

Военный корреспондент Семен Пегов, автор Telegram-канал WarGonzo, получил ранение под Донецком. Об этом говорится в сообщении его канала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника республиканского травматологического центра города, журналист ранен в ногу. Его госпитализировали в этот центр.

«У него минно-взрывная травма, повреждена стопа», — сообщили в центре. Медики добавили, что в ближайшие часы журналисту проведут операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Согласно данным телеканала «Звезда», Пегов 23 октября работал в районе подконтрольного ДНР поселка Майорск. Там военкор снимал сюжет о том, как глава ДНР Денис Пушилин вручает экипировку и вооружение бойцам.

Семен Пегов родился в Смоленске 9 сентября 1985 г., окончил филологический факультет Смоленского государственного университета. Работал тележурналистом ВГТРК «Смоленск» с 2006 по 2008 г., в 2014 г. перешел в LifeNews. С 2017 г. ведет Telegram-канал WarGonzo. После начала спецоперации начал освещать боевые действия на Украине. В марте YouTube-канал WarGonzo был заблокирован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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