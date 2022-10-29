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ООН поддерживает контакты с Россией после ее решения о приостановке «зерновой сделки»

Ведомости

ООН поддерживает контакты с властями РФ в связи с решением Москвы приостановить участие в «зерновой сделке», заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он указал на важность того, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые могут поставить под угрозу реализацию инициативы, добавили в ООН.

«Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире», — сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Ранее МИД России заявил, что российская сторона с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября приостанавливает на неопределенное время реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.

Ранее по теме: Минобороны: Россия приостановит участие в «зерновой сделке»

Отмечается, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.

29 октября в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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