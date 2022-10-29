ООН поддерживает контакты с Россией после ее решения о приостановке «зерновой сделки»
ООН поддерживает контакты с властями РФ в связи с решением Москвы приостановить участие в «зерновой сделке», заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он указал на важность того, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые могут поставить под угрозу реализацию инициативы, добавили в ООН.
«Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире», — сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).
Ранее МИД России заявил, что российская сторона с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября приостанавливает на неопределенное время реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.
Отмечается, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.
29 октября в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.