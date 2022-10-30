В СПЧ сообщили о работе над созданием единой базы репрессированных
Совет по правам человека при президенте РФ работает над созданием единой базы данных жертв политических репрессий, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.
Россия, по мнению Фадеева, в отличие от некоторых стран не отрицает «то, что нам не по душе» и не пытается «замести нелицеприятные факты под ковер». Глава СПЧ напомнил, что реабилитация жертв возобновилась в конце 1980-х, а в 2015 г. была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В ее рамках действует межведомственная рабочая группа.
«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий. Так, в Томске в начале ноября мы с директором Музея ГУЛАГа Романом Романовым откроем новый музей по этой теме», — сообщил Фадеев.
В октябре 2022 г. правозащитный центр «Мемориал» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) получил Нобелевскую премию мира. Российский «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация вела и пополняла обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также помогала нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.
В декабре 2021 г. прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (признано в России иностранным агентом). Суд удовлетворил оба иска, а позже отказал в обжаловании решения. Фадеев по случаю ликвидации общества говорил, что «было бы полезным дать «Мемориалу» возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии», чтобы после этого у него появился шанс продолжить свою деятельность.