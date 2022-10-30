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Политика

В СПЧ сообщили о работе над созданием единой базы репрессированных

Ведомости

Совет по правам человека при президенте РФ работает над созданием единой базы данных жертв политических репрессий, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его заявление опубликовано в Telegram-канале СПЧ 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.

Россия, по мнению Фадеева, в отличие от некоторых стран не отрицает «то, что нам не по душе» и не пытается «замести нелицеприятные факты под ковер». Глава СПЧ напомнил, что реабилитация жертв возобновилась в конце 1980-х, а в 2015 г. была принята концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. В ее рамках действует межведомственная рабочая группа.

«Мы с коллегами активно занимаемся просветительской деятельностью, следим за мемориалами и найденными захоронениями, работаем над созданием единой базы данных жертв политических репрессий. Так, в Томске в начале ноября мы с директором Музея ГУЛАГа Романом Романовым откроем новый музей по этой теме», — сообщил Фадеев.

Ранее по теме: Правозащитный центр «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира

В октябре 2022 г. правозащитный центр «Мемориал» (был внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) получил Нобелевскую премию мира. Российский «Мемориал» появился в 1989 г., в его создании принимал участие академик Андрей Сахаров. Организация вела и пополняла обширную базу данных жертв политических репрессий в СССР, а также помогала нуждающимся бывшим репрессированным и членам их семей.

В декабре 2021 г. прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (признано в России иностранным агентом). Суд удовлетворил оба иска, а позже отказал в обжаловании решения. Фадеев по случаю ликвидации общества говорил, что «было бы полезным дать «Мемориалу» возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии», чтобы после этого у него появился шанс продолжить свою деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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