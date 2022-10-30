В СПЧ сообщили о работе над созданием единой базы репрессированных

В декабре 2021 г. прокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации ПЦ «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (признано в России иностранным агентом). Суд удовлетворил оба иска, а позже отказал в обжаловании решения. Фадеев по случаю ликвидации общества говорил, что «было бы полезным дать «Мемориалу» возможность исправить те аспекты, из-за которых возникли претензии», чтобы после этого у него появился шанс продолжить свою деятельность.