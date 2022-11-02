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В МИДе исключили изменения в выдаче загранпаспортов из-за мобилизации

Ведомости

Российские власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне частичной мобилизации. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов в интервью «РИА Новости».

«Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились», — сказал Иванов.

Он добавил, что порядок выдачи загранпаспортов регулируется ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В документе также установлены основания, по которым гражданину РФ могут отказать в выдаче паспорта.

Согласно закону, в загранпаспорте могут отказать, если россиянин призван на военную службу или направлен на альтернативную службу. В таком случае выехать из страны не получится до окончания службы.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В конце сентября правительственный портал «Объясняем.рф» также отмечал, что выдача загранпаспортов ограничена не будет. Получить документ не смогут только призванные на военную службу.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в стране. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах.  

31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, заявив, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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