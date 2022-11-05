Спецназ Косова выдвинулся на населенный сербами север региона

Как сообщает «РИА Новости», в полиции Косово опровергли сообщения СМИ о выезде спецназа на север региона. «Полицейские подразделения общественного порядка и пограничная полиция передвигаются в зависимости от служебных обязанностей и полицейских задач, но не было задействования или отправки спецподразделений на север Митровицы, как об этом сообщали СМИ», – заявили в ведомстве.