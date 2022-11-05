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Спецназ Косова выдвинулся на населенный сербами север региона

Ведомости

Спецназ полиции непризнанного Косова ROSU выдвинулся на населенный сербами север региона к городу Косовска-Митровица, сообщила газета «Вечерне новости».

Издание сообщает, что спецназ направляется на север Косова и Метохии. Кроме того, косовское издание Koha Ditore опубликовало видео, на котором видны бронеавтомобили на улицах города.

Как сообщает «РИА Новости», в полиции Косово опровергли сообщения СМИ о выезде спецназа на север региона. «Полицейские подразделения общественного порядка и пограничная полиция передвигаются в зависимости от служебных обязанностей и полицейских задач, но не было задействования или отправки спецподразделений на север Митровицы, как об этом сообщали СМИ», – заявили в ведомстве.

Ранее сербы вышли из всех институтов власти непризнанной Республики Косово. Об этом заявил 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства.

Ранее по теме: Сербская армия сбила беспилотник в воздушном пространстве страны

1 ноября президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.

Согласно Конституции Сербии территория Республики Косово является частью Республики Сербии, но фактически Косово властями Сербии не контролируется. При этом северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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