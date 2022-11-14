BFMTV: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после саммита G20, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Как отмечает телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему после саммита. Помимо этого стало известно, что французские официальные лица не намерены проводить переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который будет участвовать в саммите вместо российского президента.
Макрон ранее сегодня указал на необходимость продолжать диалог Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.
В октябре французский лидер заявил, что переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева. По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.
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