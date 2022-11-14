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BFMTV: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после саммита G20, передает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Как отмечает телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему после саммита. Помимо этого стало известно, что французские официальные лица не намерены проводить переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который будет участвовать в саммите вместо российского президента.

Макрон ранее сегодня указал на необходимость продолжать диалог Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.

В октябре французский лидер заявил, что переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева. По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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