Лавров заявил о готовности Макрона продолжать диалог с Путиным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон готов продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
«Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — заявил российский министр на полях саммита G20 (цитата по ТАСС). Глава МИД РФ подчеркнул, что все проблемы идут со стороны Украины, которая отказывается выходить на диалог, выдвигая свои «нереалистичные» условия. Как сообщил Лавров, сегодня, 15 ноября, он провел краткие встречи с Макроном и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Накануне, 14 ноября, телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после саммита G20. Как отмечает телеканал, Макрон «намерен продолжить диалог» с Путиным и позвонить ему после саммита.
Ранее Макрон указал на необходимость продолжать диалог с Путиным. По мнению Макрона, нужно нарастить дипломатические усилия, чтобы стороны конфликта на Украине провели переговоры. В то же время он подчеркнул, что этот процесс должен начаться на условиях Киева.
В октябре французский лидер заявил, что переговорное решение конфликта на Украине в интересах Москвы и Киева. По его словам, предстоящая зима пройдет в условиях продолжающегося конфликта. При этом Европа намерена создать необходимые условия для переговоров с Россией. Макрон также уточнил, что начало нового переговорного процесса не будет означать отказа от территориальной целостности Украины.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса