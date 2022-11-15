Лавров заявил о готовности Макрона продолжать диалог с Путиным

«Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — заявил российский министр на полях саммита G20 (цитата по ТАСС). Глава МИД РФ подчеркнул, что все проблемы идут со стороны Украины, которая отказывается выходить на диалог, выдвигая свои «нереалистичные» условия. Как сообщил Лавров, сегодня, 15 ноября, он провел краткие встречи с Макроном и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.