Эрдоган заявил о необходимости диалога для достижения мира

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» в переговорах с Россией. 8 ноября он назвал пять условий возобновления переговоров, в числе которых были восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков. В МИДе РФ отметили, что Москва не согласится на предварительные условия по переговорам.