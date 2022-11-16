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Политика

Эрдоган заявил о необходимости диалога для достижения мира

Ведомости

Турция пытается добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной, достижение мира возможно только с помощью диалога. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы предпринимаем усилия для того, чтобы усадить за стол и Россию, и Украину. <...> Путь к миру проходит через диалог. Мы хотим мира во всем мире», — подчеркнул турецкий лидер на пресс-конференции по итогам саммита G20 (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Анкара будет и дальше сотрудничать с Москвой для разрешения украинского кризиса. По словам Эрдогана, он продолжит «телефонную дипломатию» с президентом РФ Владимиром Путиным, как только вернется с саммита.

В то же время президент Турции считает провокацию в отношении России с упавшими в Польше ракетами «неправильной». Эрдоган подчеркнул, что доверяет заявлениям российских властей о непричастности к инциденту. По его словам, имеющиеся факты говорят о невиновности РФ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

С начала боевых действий на Украине несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.

При этом российская сторона неоднократно говорила, что готова к возобновлению переговоров. В частности, 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 заявил, что Москва не отказывается от переговорного процесса. По его словам, в этом не заинтересован Киев, который ставит «нереалистичные условия».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» в переговорах с Россией. 8 ноября он назвал пять условий возобновления переговоров, в числе которых были восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков. В МИДе РФ отметили, что Москва не согласится на предварительные условия по переговорам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных