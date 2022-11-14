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МИД: Россия не согласится на предварительные условия по переговорам с Украиной

Ведомости

Москва не намерена соглашаться на предварительные условия по переговорам с Киевом, в том числе Россия не приемлет вывод войск с территории Украины. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко. 

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон указал на необходимость продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной должны начаться на условиях Киева.

11 ноября президент США Джо Байден также заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без вывода российских войск с территории страны. В МИД РФ отметили, что Россия готова к переговорам без предварительных условий.

Ранее украинские власти неоднократно говорили, что уход российских военных с территории страны является одним из условий переговоров с Москвой. «Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — перечислил пять условий возобновления переговоров с РФ президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября. 

При этом 4 октября он подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. 10 ноября украинский лидер подчеркнул, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой, но этот процесс украинские власти готовы возобновить только с «другой Россией». 

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина из него вышла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных