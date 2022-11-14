МИД: Россия не согласится на предварительные условия по переговорам с Украиной
Москва не намерена соглашаться на предварительные условия по переговорам с Киевом, в том числе Россия не приемлет вывод войск с территории Украины. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон указал на необходимость продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной должны начаться на условиях Киева.
Ранее украинские власти неоднократно говорили, что уход российских военных с территории страны является одним из условий переговоров с Москвой. «Восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — перечислил пять условий возобновления переговоров с РФ президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября.
При этом 4 октября он подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. 10 ноября украинский лидер подчеркнул, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой, но этот процесс украинские власти готовы возобновить только с «другой Россией».
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина из него вышла.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса