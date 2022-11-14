МИД: Россия не согласится на предварительные условия по переговорам с Украиной

При этом 4 октября он подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. 10 ноября украинский лидер подчеркнул, что Киев не отказывался от переговоров с Москвой, но этот процесс украинские власти готовы возобновить только с «другой Россией».