СК проверит информацию о краже плит и букв с советских памятников в Латвии
Следователи Следственного комитета РФ дадут правовую оценку фактам осквернения двух памятников в Латвии, с которых украли буквы и мемориальные плиты. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
В своем заявлении СК ссылается на публикации жителей Латвии в соцсетях, которые опубликовали фотографии двух оскверненных памятников советским героям.
«Так, в Елгавском крае с мемориала похитили буквы слов «Слава героям» на латышском и русском языках. А в Юрмале украли 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат», — рассказали в ведомстве.
Следователи намерены запросить в Министерстве иностранных дел России информацию, связанную с происшествиями, и установить все обстоятельства инцидентов.
В ноябре МИД вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажом советских мемориалов. Ведомство также сообщило послу о «противозаконных шагах латвийских властей», направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности. После этого постпредство РФ при ЮНЕСКО заявило о необходимости беспристрастно реагировать на снос памятников.
В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». В этом же месяце заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что советские военные памятники, демонтированные в других странах, будут восстановлены на территории России. Тогда Булгаков открывал восстановленный памятник танку Т-34 в Ивангороде. Решение установить памятник на границе с Нарвой, где 16 августа он был снят с постамента и отправлен в музей, принял министр обороны Сергей Шойгу.