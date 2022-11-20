СК проверит информацию о краже плит и букв с советских памятников в Латвии

В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». В этом же месяце заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что советские военные памятники, демонтированные в других странах, будут восстановлены на территории России. Тогда Булгаков открывал восстановленный памятник танку Т-34 в Ивангороде. Решение установить памятник на границе с Нарвой, где 16 августа он был снят с постамента и отправлен в музей, принял министр обороны Сергей Шойгу.