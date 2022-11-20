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СК проверит информацию о краже плит и букв с советских памятников в Латвии

Ведомости

Следователи Следственного комитета РФ дадут правовую оценку фактам осквернения двух памятников в Латвии, с которых украли буквы и мемориальные плиты. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В своем заявлении СК ссылается на публикации жителей Латвии в соцсетях, которые опубликовали фотографии двух оскверненных памятников советским героям. 

«Так, в Елгавском крае с мемориала похитили буквы слов «Слава героям» на латышском и русском языках. А в Юрмале украли 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат», — рассказали в ведомстве.

Следователи намерены запросить в Министерстве иностранных дел России информацию, связанную с происшествиями, и установить все обстоятельства инцидентов.

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В ноябре МИД вызвал посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша в связи с демонтажом советских мемориалов. Ведомство также сообщило послу о «противозаконных шагах латвийских властей», направленных на создание препятствий в работе культурного центра «Дом Москвы» в Риге и санатория «Янтарный берег» в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности. После этого постпредство РФ при ЮНЕСКО заявило о необходимости беспристрастно реагировать на снос памятников.

В начале сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» снос памятников советским воинам, а подобные шаги, которые предпринимаются в европейских странах, вызывают «боль в сердце». В этом же месяце заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что советские военные памятники, демонтированные в других странах, будут восстановлены на территории России. Тогда Булгаков открывал восстановленный памятник танку Т-34 в Ивангороде. Решение установить памятник на границе с Нарвой, где 16 августа он был снят с постамента и отправлен в музей, принял министр обороны Сергей Шойгу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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