Столтенберг заявил об «ужасном начале» зимы для Украины

Ранее Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения в Киеве, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.