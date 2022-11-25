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Столтенберг заявил об «ужасном начале» зимы для Украины

Ведомости

Начало зимы для Украины оказалось ужасным, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Бухаресте, которая транслировалась на его странице в Twitter.

Так генсек военного альянса охарактеризовал трудности, с которыми Украина столкнулась в результате перебоев в работе энергосистемы страны. Столтенберг добавил, что страны альянса также платят свою цену за последствия конфликта, однако она окажется выше, если Россия достигнет своих целей.

В ходе пресс-конференции Столтенберг также отметил, что альянс сейчас сфокусирован на оказании военной помощи Киеву, чтобы не допустить «победы Владимира Путина» на Украине и добиться «освобождения» украинской стороной территорий. НАТО продолжит помогать Украине столько, сколько потребуется, подчеркнул он.

Ранее Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения в Киеве, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.

Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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