Песков ответил на призыв Макрона наказать Россию за ракетные удары по Украине
Россия может воспринимать заявления президента Франции Эммануэля Макрона с осуждением ударов по Украине, если так же осуждаются удары по Донбассу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 г. Ни одного осуждения со стороны руководства Франции мы не слышали», — отметил представитель Кремля.
Макрон ранее написал в Twitter, что осуждает удары российской стороны по объектам на Украине, отметив недопустимость ударов по гражданским объектам.
Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.
Песков также сегодня уточнил, что российские военные не наносят удары по социальным объектам на территории Украины.
Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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