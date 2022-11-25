Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка со стороны Украины

Помимо этого глава региона рассказал об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйский. По его словам, повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора разрушения есть и у хозпостроек.