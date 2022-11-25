Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка со стороны Украины
Поселок Ленинский Шебекинского городского округа был обстрелян со стороны Украины, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа разрушен один частный жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Семью переселили в безопасное место. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.
Помимо этого глава региона рассказал об обстреле сел Старый Хутор и Бирюч Валуйский. По его словам, повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях: помимо выбитых окон, посеченных кровли и забора разрушения есть и у хозпостроек.
«В результате минометного обстрела повреждено здание Дома культуры: выбиты окна и посечена кровля. Оперативные службы находятся на месте и продолжают подомовой обход территории», — добавил он.
21 ноября Гладков проинформировал, что в Белгородской области продлен еще на две недели «желтый» уровень террористической опасности, до 6 декабря.
С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных.
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