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ФТС опровергла данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

Ведомости

Информация об усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд специальной военной операции не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде телеграм-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров  находятся на личном контроле руководства ФТС», — говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что для ускорения и упрощения выпуска товаров для нужд спецоперации ФТС организовала оперативное взаимодействие с Минобороны, на которое возложена координация поставок. В ведомстве также сообщили, как действовать в случае задержек с оформлением товаров.

В начале октября был отменен таможенный контроль на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями, сообщала ФТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных