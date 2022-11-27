ФТС опровергла данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО

Там добавили, что для ускорения и упрощения выпуска товаров для нужд спецоперации ФТС организовала оперативное взаимодействие с Минобороны, на которое возложена координация поставок. В ведомстве также сообщили, как действовать в случае задержек с оформлением товаров.