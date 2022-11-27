ФТС опровергла данные об усилении контроля при ввозе товаров для нужд СВО
Информация об усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд специальной военной операции не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде телеграм-каналов, не соответствует действительности. Вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС», — говорится в заявлении ведомства.
Там добавили, что для ускорения и упрощения выпуска товаров для нужд спецоперации ФТС организовала оперативное взаимодействие с Минобороны, на которое возложена координация поставок. В ведомстве также сообщили, как действовать в случае задержек с оформлением товаров.
В начале октября был отменен таможенный контроль на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями, сообщала ФТС.