Столтенберг назвал главную задачу НАТО в контексте конфликта на Украине
Задача НАТО в настоящее время заключается в том, чтобы предотвратить выход военных действий за пределы Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины», — отметил он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку украинских военных. Подготовка военных, по словам дипломата, осуществляется на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что НАТО все еще навязывает войну Украине и накачивает ее вооружениями. «Намечается ли какое прозрение со стороны альянса? Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну киевскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца», — отметил представитель Кремля.
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