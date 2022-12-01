Столтенберг назвал главную задачу НАТО в контексте конфликта на Украине

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку украинских военных. Подготовка военных, по словам дипломата, осуществляется на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.