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Столтенберг назвал главную задачу НАТО в контексте конфликта на Украине

Ведомости

Задача НАТО в настоящее время заключается в том, чтобы предотвратить выход военных действий за пределы Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Задача НАТО — поддержать Украину и предотвратить войну за пределами Украины», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку украинских военных. Подготовка военных, по словам дипломата, осуществляется на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что НАТО все еще навязывает войну Украине и накачивает ее вооружениями. «Намечается ли какое прозрение со стороны альянса? Нет. Альянс по-прежнему навязывает войну киевскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает воевать до последнего украинца», — отметил представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных