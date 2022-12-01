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Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать экстрадицию осужденных по делу MH17

Ведомости

Прокуратура Нидерландов не станет запрашивать экстрадицию Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, осужденных по делу о крушении MH17 Boeing на Украине, следует из заявления ведомства.

«РФ не выдает граждан, поэтому экстрадиция осужденных запрашиваться не будет. Однако будет продолжена работа по обеспечению отбытия осужденными наказания. Прокуратура считает, что ни один осужденный не должен уйти от наказания», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Также прокуратура Нидерландов не намерена подавать апелляцию на решение суда по этому делу и считает приговор окончательным.

17 ноября суд в Гааге установил, что самолет, следовавший рейсом MH17, был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. При этом отмечалось, что определить, кто дал команду о запуске ракеты по воздушному судну, невозможно из-за ряда пробелов в следствии.

Виновными в крушении Boeing 777 суд признал Игоря Гиркина (Стрелков), Сергея Дубинского («Хмурый») и Леонида Харченко («Крот»). Их приговорили к пожизненному заключению, также осужденные должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации.

В МИД РФ назвали данное судебное решение «политически мотивированным». По мнению дипломатов, в основе разбирательств лежал «политический заказ». Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Ранее по теме: МИД: в основе суда по МН17 лежит политический заказ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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