Прокуратура Нидерландов не будет запрашивать экстрадицию осужденных по делу MH17

«РФ не выдает граждан, поэтому экстрадиция осужденных запрашиваться не будет. Однако будет продолжена работа по обеспечению отбытия осужденными наказания. Прокуратура считает, что ни один осужденный не должен уйти от наказания», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).