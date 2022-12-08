Песков прокомментировал признание Зеленского «человеком года» по версии Time

«У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания. В данном случае редакционная линия издания не выходит за линии общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело русобский характер», — прокомментировал Песков признание Time Зеленского «человеком года», а Politico — самым влиятельным человеком в Европе.