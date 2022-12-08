Песков прокомментировал признание Зеленского «человеком года» по версии Time
Решение Time назвать президента Украины Владимира Зеленского «человеком года» говорит о том, что издание не выходит за пределы «общеевропейского мейнстрима» с антироссийским характером, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания. В данном случае редакционная линия издания не выходит за линии общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело русобский характер», — прокомментировал Песков признание Time Зеленского «человеком года», а Politico — самым влиятельным человеком в Европе.
7 декабря, американский журнал Time назвал Зеленского «человеком 2022 г.». В 2021 г. такое признание получил миллиардер Илон Маск. В 2007 г. «человеком года» по версии Time стал Владимир Путин.
Издание Politico назвало украинского президента самым влиятельным человеком Европы.
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