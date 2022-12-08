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Песков прокомментировал признание Зеленского «человеком года» по версии Time

Ведомости

Решение Time назвать президента Украины Владимира Зеленского «человеком года» говорит о том, что издание не выходит за пределы «общеевропейского мейнстрима» с антироссийским характером, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания. В данном случае редакционная линия издания не выходит за линии общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело русобский характер», — прокомментировал Песков признание Time Зеленского «человеком года», а Politico — самым влиятельным человеком в Европе.

7 декабря, американский журнал Time назвал Зеленского «человеком 2022 г.». В 2021 г. такое признание получил миллиардер Илон Маск. В 2007 г. «человеком года» по версии Time стал Владимир Путин.

Издание Politico назвало украинского президента самым влиятельным человеком Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных