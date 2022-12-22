США расширили санкции против России

В предыдущий раз американские власти приняли новые санкции против российских граждан и компаний 15 декабря. Тогда под ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и член совета директоров РЖД Сергей Франк. Кроме того, санкции коснулись ряда российских губернаторов. Среди оказавшихся под санкциями организаций — Росбанк и еще 17 дочерних структур ВТБ.