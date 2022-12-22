США расширили санкции против России
США ввели новые санкции против России, ограничения коснулись 10 российских компаний, говорится в заявлении минфина США.
В черный список попали юридические лица, связанные с судоходством. В частности, речь идет о ЦНИИ судового машиностроения, концерне «Моринформсистема-Агат» и АО «Морские навигационные системы». Также ограничения коснулись ЦНИИ КМ «Прометей», концерна «Электроприбор» и Института океанологии РАН им. Ширшова.
Еще четыре компании, оказавшиеся в санкционном списке, — АО «Обуховское», ООО «Компания Технополь», аккумуляторная компания «Ригель» и концерн «Научно-производственное объединение «Аврора».
В предыдущий раз американские власти приняли новые санкции против российских граждан и компаний 15 декабря. Тогда под ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, а также генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и член совета директоров РЖД Сергей Франк. Кроме того, санкции коснулись ряда российских губернаторов. Среди оказавшихся под санкциями организаций — Росбанк и еще 17 дочерних структур ВТБ.
Накануне, 21 декабря, США также ввели экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Данные санкции были приняты, чтобы ограничить доступ организации к ряду товаров военного назначения.