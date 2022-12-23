Медведев прокомментировал решение ЕС ввести ценовой потолок на газ

Кроме того, добавил политик, еще несколько лет назад установленный лимит на уровне $2000 за 1000 куб. м показался бы удивительным участникам рынка. По его словам, такую предельную цену они «не могли представить себе даже в самом счастливом или страшном сне». Медведев предположил, что цены на газ и дальше будут оставаться на высоком для Европы уровне.