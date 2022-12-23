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Политика

Медведев прокомментировал решение ЕС ввести ценовой потолок на газ

Ведомости

Введение ограничения цен на газ продиктовано «зоологической ненавистью» к России, является нерыночной мерой и показывает бессилие ЕС. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, решение ввести предельную цену на газ является «дурацким» по двум причинам.

«Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса “во всем виноваты русские”. <...> Во-вторых, оно принято от бессилия ЕС повлиять на ситуацию», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Потолок цен на газ замглавы СБ РФ охарактеризовал как «волюнтаристскую нерыночную меру». Он отметил, что у данного решения есть много исключений, которые позволяют блокировать применение потолка. По мнению Медведева, такой подход «по-серьезному не сработает».

Кроме того, добавил политик, еще несколько лет назад установленный лимит на уровне $2000 за 1000 куб. м показался бы удивительным участникам рынка. По его словам, такую предельную цену они «не могли представить себе даже в самом счастливом или страшном сне». Медведев предположил, что цены на газ и дальше будут оставаться на высоком для Европы уровне.

В заключение зампред СБ РФ заявил, что «дебильная русофобия» и ухудшение уровня жизни в Европе нарастают. «Merry Christmas!», — поздравил Медведев европейцев с наступающим праздником.

19 декабря страны ЕС согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных