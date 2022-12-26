Медведев подвел итоги 2022 года
Уходящий 2022 г. продемонстрировал, что между Россией и западными странами намного меньше общего, чем казалось раньше, нормальные отношения с этими государствами не будут возможны «на десятилетия вперед». Об этом в интервью «Российской газете» сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Именно события минувшего года аннулировали саму возможность доверительного и уважительного диалога с представителями этого мирового "полюса". <...> Это не наш выбор. Теперь — обойдемся без них, до тех пор пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. Будем осторожны и бдительны. Будем развивать отношения с остальным миром. Благо он очень обширен и нормально относится к нам», — сказал он.
Медведев также назвал проявлением цинизма заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о целях минских соглашений. 7 декабря в интервью газете Die Zeit она сказала, что «все понимали», что минские соглашения лишь заморозили конфликт на востоке Украины, но не решили его. По ее словам, соглашения 2014 г. дали Киеву «бесценное время».
Самым печальным итогом года Медведев назвал возрождение нацистской идеологии после Второй мировой войны. «Неонацизм нашел поддержку даже в странах, которые всегда заявляли о своем неприятии гитлеровской идеологии, чья историческая память полна боли, стыда и гнева. Мы не могли спокойно смотреть на то, как одиозный националистический режим наследников Коновальца, Бандеры и Шухевича при поддержке своих кураторов стремится свести к нулю не только Россию, но и весь «Русский мир», к которому с гордостью причисляют себя сотни миллионов человек», — пояснил Медведев.
Зампред Совбеза призвал не поддаваться на ложь, «заманчивые посулы» или откровенное давление под видом защиты «истинных ценностей демократии», которые в результате привели к трагедиям. Медведев указал на необходимость сохранять холодный рассудок и «делать выводы на основании объективных фактов».