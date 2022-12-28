В МИД Эстонии заявили, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН
У Украины нет поддержки большинства стран по вопросу об исключении России из Совета Безопасности ООН. Об этом заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер в разговоре с изданием ERR.
«В данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», — сообщил Вольмер.
Он отметил, что Эстония является сторонницей Украины по вопросам, касающимся изоляции России в разных международных организациях. Вольмер заявил, что это «очень хорошее и правильное» направление.
По его словам, вопрос о пересмотре постоянного членства РФ в Совбезе ООН мог бы быть поднят, если бы в этом было заинтересовано большинство государств. Вольмер добавил, что стран, которые видят необходимость в исключении РФ из ООН, нет. Данная инициатива не кажется реализуемой, сейчас на нее не стоит тратить время, заключил вице-канцлер МИД Эстонии.
26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев поставит вопрос о правомерности пребывания России в Совете Безопасности ООН. В тот же день на сайте ведомства появилось заявление с призывом лишить РФ статуса постоянного члена ООН и исключить страну из ООН в целом.
Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обращать внимание на призывы Киева. «Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — заявила она.
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля представители западных стран не раз предлагали исключить Россию из Совета Безопасности ООН. РФ является постоянным членом Совбеза ООН. Чтобы исключить ее из организации, необходимо принять поправку в устав ООН, которую должны одобрить все постоянные члены. В то же время Россия может наложить вето на подобную инициативу.
23 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. В то же время он отметил, что сейчас это сделать невозможно, поскольку решение заведет «в тупик сам концепт безопасности ООН». По его словам, рано или поздно все равно придется провести реформу системы ООН.
В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о назревшей реформе Совбеза ООН. При этом он подчеркнул, что исключение России из организации невозможно.