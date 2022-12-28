В МИД Эстонии заявили, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН

По его словам, вопрос о пересмотре постоянного членства РФ в Совбезе ООН мог бы быть поднят, если бы в этом было заинтересовано большинство государств. Вольмер добавил, что стран, которые видят необходимость в исключении РФ из ООН, нет. Данная инициатива не кажется реализуемой, сейчас на нее не стоит тратить время, заключил вице-канцлер МИД Эстонии.