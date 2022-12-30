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Кабмин продлил на год эксперимент по приему обращений в госорганы через «Госуслуги»

Ведомости

Правительство продлило до 31 декабря следующего года проведение эксперимента по приему госорганами обращений граждан и юридических лиц через портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 1 постановления правительства РФ "О проведении эксперимента" слова "по 30 декабря 2022 г." заменить словами "по 31 декабря 2023 г.", — говорится в документе.

С инициативой о продлении эксперимента Минцифры выступило в ноябре. В пояснительной записке отмечалось, что в 2023 г. планируется подключение к порталу 16 федеральных органов исполнительной власти, социально значимых организаций и дальнейшее совершенствование механизмов обработки обращений, поступающих через портал.

Отмечалось, что оценка текущих результатов эксперимента «показывает востребованность» портала «Госуслуг» в качестве средства взаимодействия граждан и юридических лиц с государственными и муниципальными органами и организациями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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