Кабмин продлил на год эксперимент по приему обращений в госорганы через «Госуслуги»

С инициативой о продлении эксперимента Минцифры выступило в ноябре. В пояснительной записке отмечалось, что в 2023 г. планируется подключение к порталу 16 федеральных органов исполнительной власти, социально значимых организаций и дальнейшее совершенствование механизмов обработки обращений, поступающих через портал.