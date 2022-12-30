Кабмин продлил на год эксперимент по приему обращений в госорганы через «Госуслуги»
Правительство продлило до 31 декабря следующего года проведение эксперимента по приему госорганами обращений граждан и юридических лиц через портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В пункте 1 постановления правительства РФ "О проведении эксперимента" слова "по 30 декабря 2022 г." заменить словами "по 31 декабря 2023 г.", — говорится в документе.
С инициативой о продлении эксперимента Минцифры выступило в ноябре. В пояснительной записке отмечалось, что в 2023 г. планируется подключение к порталу 16 федеральных органов исполнительной власти, социально значимых организаций и дальнейшее совершенствование механизмов обработки обращений, поступающих через портал.
Отмечалось, что оценка текущих результатов эксперимента «показывает востребованность» портала «Госуслуг» в качестве средства взаимодействия граждан и юридических лиц с государственными и муниципальными органами и организациями.